سيناريو طلقات الأعراس مستمر.. زفاف يتحول إلى بركة دماء بجازان

تركي السالم(صدى):

رغم التحذيرات الأمنية بعدم إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات، تسببت طلقات زفاف، في تحويل عُرس إلى مأتم، بمزهرة جازان، إذ أطلق شاب عدة أعيرة نارية للتعبير عن الفرحة، متسببا في إصابة الحاضرين.

وهذه المرة سقط سلاح الشاب على وضع الأتوماتيكي مطلقا ثلاث طلقات أصابت اخته في رأسها والثانية أصابت زوجته، وترجح مصادر محلية وفاتهما.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال صدورها من الجهات الرسمية .