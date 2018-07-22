” جزائية جدة ” تحدد مصير شاب ضرب أمه وشد شعرها في الشارع

نايف السالم(صدى):

صرفت المحكمة الجزائية في جدة النظر عن دعوة قضائية ضد شاب متهم بالإدمان وعقوق الوالدين.

وكانت الأم اتهمت ابنها بالعقوق وضربها مرتين في الشارع وفي المنزل وشد شعرها وكسر جوالها، وأفادت بأنه كان مدمنا للمخدرات وعولج، غير أنه عاد وكرر الاعتداء عليه .

وأقر المتهم بصحة اتهامات والدته، معربا عن ندمه على فعله، قائلا كلام غير مفهوم،حول إنه مسحور وهناك من يعتدي عليه وهو نائم لا يراه.

وعملت المحكمة على مراجعة التقارير الطبية في ملف الدعوى المقامة من النيابة العامة، إذ لم يثبت أهلية المتهم استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، وقررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى.