ضبط أب تحول إلى شيطان واغتصب فلذة كبده

القاهرة(صدى):

استغل أب مصري غياب زوجته من المنزل، ليتحول لشيطان يهتك عرض طفلته ذات الـ 11 عامًا عدة مرات، بعد تكبيل يديها.

وكانت الزوجة طول اليوم خارج المنزل، تعمل في إحدى الأراضي الزراعية لجلب المال ومساعدة زوجها على المعيشة.

وأخبرت الطفلة والدتها بما حدث لها، وعلى الفور حررت الزوجة محضرًا تحكي فيه الواقعة.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الأب الذي تجرد من الإنسانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.