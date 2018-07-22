الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار بعدة مناطق

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية و مناطق الشرقية ، الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي المدينة المنورة ، مكة المكرمة ،وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها .

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الطائف .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.