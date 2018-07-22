بالفيديو.. الكهرباء: نسبة الشكاوى 1٪

حمود العنزي (صدى):

تزامنًا مع الشكاوى المتكررة في الآونة الأخيرة بسبب الأخطاء في قراءة فواتير الكهرباء، أكد رئيس خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، المهندس سلطان المطرفي، أن نسبة الأخطاء ” نادرة ” .

وقال المطرفي إنه ” إذا كانت القراءة الظاهرة في العداد أقل من القراءة الموجودة في الفاتورة فهنا نؤكد وجود خطأ في الفاتورة، وهذا نادر الحدوث، والشركة على استعداد لتقبل جميع الشكاوى، وتعديل أي خطأ إذا كان هناك خطأ في الفاتورة ” .

وعن نسبة الشكاوى حول قيمة فواتير الكهرباء من إجمالي عدد المشتركين أكد أنها تصل إلى 1٪ فقط .