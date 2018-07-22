بالفيديو.. تعليق حليمة بولند على عدم توجيه دعوة لها لحضور مهرجان ” ديار العز “

أماني الغامدي(صدى):

علقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، على بيان إدارة فعاليات مهرجان ” ديار العز ” بشأن عدم توجيه دعوة لها لحضور المهرجان من خلال مقطع فيديو.

ونشرت بولند مقطع فيديو يحتوي نص محادثة دارت بينها وبين المنتج خالد منقاح، خلال توجيه الدعوة لها، وإرسال تذاكر الطيران وشيك بنكي بكامل أجرها.

وقالت : ” ما قصروا معي ماديًا أو معنويًا حيث حصلت على مستحقاتي المالية كاملة بالإضافة لحفاوة الاستقبال والترحيب ” .

وأوضحت أن سبب قيام إدارة فعاليات المهرجان بنفي توجيه دعوة لاستضافتها، يعود لمنع التجمهر حولها وحفاظًا على حياتها.

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