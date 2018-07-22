سيدة ترفع دعوى ضد زوجها لإقامته علاقات غير شرعية مع قاصرات

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المحاكم المصرية، رفع زوجة لدعوى إبراء ضد زوجها للتمكن من الانفصال عنه؛ على خلفية قيام الأخير بخيانتها مع قاصرات.

وقالت الزوجة العشرينية أمام المحكمة : ” تعرفت على زوجى عن طريق الصدفة أعجبت به، جذبني بشخصيته الرقيقة وصوته الهادئ شعرت بأنه رجل ذو شخصية فريدة خاصة وأنه على نقيض والدى والذى كان عصبى المزاج صاحب صوت عالى ” .

ولفتت إلى أنها بعد الزوج شعرت بزوجها يبتعد عنها، فقامت بالبحث عن السبب، واكتشفت أنه يقيم علاقات عاطفية عبر صفحته الخاصة على فيس بوك.

وتابعت : ” اكتشفت أن كل علاقته مع الفتيات القاصرات فى السن و أصبت بحالة من الانهيار وقررت التماسك حتى اكتشف حقيقته الكاملة وقررت مراقبته كنت أفتش هاتفه المحمول فى كل مساء لأجد رسالة من إحدى عشيقاته تطالبه بضرورة الزواج منها لأنها تحمل فى أحشائها جنين منه ” .

وأوضحت أنها طالبت بالانفصال عنه إلا أنه قال إنه سيتركها هكذا مثل البيت الوقف ؛ لذلك قررت رفع دعوى إبراء لتتمكن من الخلاص منه .