” كفاءة ” يقدم نصائح تحد من استهلاك البنزين

عادل الحربي (صدى):

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” قائدي المركبات بضرورة التحقق من قياس ضغط الإطارات، موضحًا أن هذا يحسن من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 6 %، مشيرًا إلى إن السيارات القديمة رخيصة السعر، لكنها مكلفة في الصيانة واستهلاك الوقود.

وأكد المركز أنه عند زيادة سرعة المركبة من 100 كلم في الساعة إلى 140 كلم، فإن استهلاك الوقود يزيد بنسبة 25- 30 %.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمعلومات والبيانات الموجودة في بطاقة اقتصاد الوقود الموجودة على السيارات الجديدة، والتي تساعد العميل على اختيار السيارة الأقل استهلاكًا للوقود، وتجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ أثناء القيادة، واستخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة، وإحماء السيارة لثوانٍ قليلة فقط، للحفاظ على الطاقة، وحتى لا يؤثر سلبًا على العمر الافتراضي للماكينة، فضلاً عن أهمية المحافظة على صيانة المركبة بانتظام.

وتوقع المركز مضاعفة أسطول المركبات في المملكة خلال الأعوام المقبلة، لتتجاوز 26 مليون مركبة بحلول عام 2030م، تستهلك يوميًا من البنزين والديزل نحو 1,860,000 برميل، داعيًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والأنظمة التي تحد من استهلاك الوقود بهذه الوتيرة المتسارعة.