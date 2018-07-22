بعد الاعتراض على دخول كرة بوتين إلى البيت الأبيض.. فحص أمني دقيق يحسم الأمر

موسكو(صدى):

أبدى بعض الأمريكيون رفضهم لدخول كرة القدم التي أهداها الرئيس الروسي بوتين لترامب، إلى البيت الأبيض.

وجاءت صيحات الرفض؛ خوفًا من أن تكون مزودة بجهاز تنصت؛ لذك أجرى جهاز الخدمة السرية، التابع للرئاسة الأمريكية، فحصًا أمنيًا دقيقًا للكرة .

وقالت وكالة ” أسوشيتد برس ” ، إن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، على ثقة أن الكرة فحصت بعناية شديدة.

وأضاف، في مؤتمر أمني، أن هذا الفحص يعتبر إجراءً روتينيا يشمل كل الهدايا التي يتلقاها الرئيس ” .

يجدر الإشارة إلى أن ترامب حصل على الكرة كهدية من بوتين خلال المؤتمر الصحفي في ختام قمة هلسنكي، في 16 يوليو الجاري.