بالفيديو.. ” السند ” يوضح حكم كشف المرأة لوجهها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، حكم كشف المرأة لوجهها، مشيرًا إلى أن هناك خلاف عند أهل العلم في هذا الأمر.

وأشار خلال برنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة الرسالة، مساء أمس، إلى أن هناك قولين في هذا الأمر الأول هو عدم جواز كشف المرأة للوجه، والثاني أجازه.

ولفت إلى أن المرجح عنده هو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأن ذلك هو ما دلّت عليه النصوص في كتاب الله وسنة نبيه ” صلى الله عليه وسلم ” .