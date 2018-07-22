مستشفى قوى الأمن بالرياض يتيح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى قوى الأمن بالرياض، عددًا من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في بعض التخصصات.

وأشار إلى أن العمل سيكون بمقر المستشفى في العاصمة الرياض، موضحًا أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من 20 يوليو 2018م.

وبيَّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: فني تخطيط صدى القلب (للسعوديات): شهادة الدبلوم في تخصص تخطيط صدى القلب، ممرض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو ما يعادلها.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط هنــــا .