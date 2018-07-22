بالفيديو.. الأمير مساعد بن عبدالرحمن يتحدث عن أطماع الأتراك في السبعينيات

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، يعود إلى فترة السبعينيات الميلادية، حديث سمو الأمير مساعد بن عبدالرحمن ” رحمه الله ” عن الأتراك في لقاء أجري معه حينها.

وتحدَّث سمو الأمير ” رحمه الله ” ، عن أطماع الأتراك في الجزيرة العربية، وأنهم يجب أن يقرروا موقفهم من المسلمين، هل سينتصروا لهم أم أهم يريدوا إهانة المسلمين.

ويأتي إعادة تداول هذا المقطع بالتزامن فوز شركة ليماك التركية التابعة لحزب الحرية والعدالة بعقد بناء السفارة الأمريكية في القدس الشريف كسفارة لكيان الاحتلال.