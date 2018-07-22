أخطاء مطبعية بدعوة زفاف كادت أن تنهي زواج بالأحساء

أميرة خالد(صدى):

تعرضت عائلتي عروسين لحرج شديد، نتيجة خطأ مطبعي فى دعوات الزواج، وذلك بعد توزيع 500 بطاقة وانتشار صورتها على مواقع التواصل قبل الانتباه للخطأ وتلافيه.

تضمن الخطأ المطبعي في بطاقة دعوة زفاف أحد المواطن في الأحساء، أنه سيتزوج فتاتين في الليلة نفسها، الأمر الذي أدي إلي وقوع ارتباك للمدعوين وتسبب في حرج لعائلة العروس.

ومن جانبها سارعت عائلة ” العريس ” بتعديل الخطأ قبل تفاقم الأمر بطباعة بطاقات جديدة وتوزيعها، حيث أكد والده أن حفل العرس سيقام في موعده الأسبوع المقبل.