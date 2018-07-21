وظائف شاغرة في شركة العليان المالية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركة العليان المالية، وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مصمم داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، خريجي درجة الماجستير في تخصص الإدارة، خريجي درجة الماجستير في تخصص المالية، خريجي درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

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