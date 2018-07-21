بالفيديو .. غرق مطرب أثناء تصويره أغنية فوق شلال
لقي المغني الإكوادوري ” دييجو أرماندو ” حتفه، بعد أن قفز من أعلى شلال إلى بحيرة صغيرة في مقاطعة غواياس بالإكوادور، وغرق على إثرها.
فيما ذكرت وسائل إعلام، أن المغنى كان يصوّر فيديو لأغنية في ذلك المكان قبل أن يقفز ويغرق في البحيرة.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع ” فيديو ” يظهرقفز الفنان، وعملية البحث عنه من قبل الغواصين وطاقم التصوير.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3649 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر علينا انتحار بحله جديده
غندورة[ عدد التعليقات: 10933 ] نشر منذ 1 ساعة
يادافع البـلا.
شكله قاعد يصور اللي يقولون عنه فيديو تسليب، اللي يقال عنه وعلى عهدة الراوي عبارة عن فيلم تحت مسمى أغنية،ع كذا دحدرت علومهم والجمهور بيفهون مع الفيديو ويسحبون ع المطرب وأغنيته🤣
M-512🐧[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة
ياالله يارب ارزقنا حسن الخاتمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أتمنى ان من يقرأ كلامي من مغنين ان يأخذو عظة وعبرة من هاالمقطع تب الى ربك قبل فوات الأوان.
بقايا انسان[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله