بالفيديو .. غرق مطرب أثناء تصويره أغنية فوق شلال

كيتو(صدى):

لقي المغني الإكوادوري ” دييجو أرماندو ” حتفه، بعد أن قفز من أعلى شلال إلى بحيرة صغيرة في مقاطعة غواياس بالإكوادور، وغرق على إثرها.

فيما ذكرت وسائل إعلام، أن المغنى كان يصوّر فيديو لأغنية في ذلك المكان قبل أن يقفز ويغرق في البحيرة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع ” فيديو ” يظهرقفز الفنان، وعملية البحث عنه من قبل الغواصين وطاقم التصوير.