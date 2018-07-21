بالفيديو.. ” السند ” يوضح فضل صيام العشر من ذي الحجة

علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن صيام العشر من ذي الحجة من المسنونات وليس من الواجبات.

وأضاف خلال برنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة الرسالة، مساء اليوم، أن الأعمال الصالحات في هذه الأيام من ما جاء الحديث في تعظيمها وتعظيم شأنها.

واستشهد بالحديث النبوي الشريف: ” ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ” .