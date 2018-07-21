بالفيديو.. ” السند ” يوضح فضل صيام العشر من ذي الحجة
أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن صيام العشر من ذي الحجة من المسنونات وليس من الواجبات.
وأضاف خلال برنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة الرسالة، مساء اليوم، أن الأعمال الصالحات في هذه الأيام من ما جاء الحديث في تعظيمها وتعظيم شأنها.
واستشهد بالحديث النبوي الشريف: ” ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اعنل على الصيام واقبل من صالح الاعمال يارب العالمين
M-512🐧[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة
تستحق الصيام والقيام وصالح العمل لوجه الله تبارك وتعالى اسمه ، وترا حنا بزمن والله مريح وعايشين بخير من فضل رب العالمين ، يعني من صامهن ماراح يخسر شئ .