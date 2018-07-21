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بالفيديو.. ” السند ” يوضح فضل صيام العشر من ذي الحجة

بالفيديو.. ” السند ” يوضح فضل صيام العشر من ذي الحجة
علي القحطاني(صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن صيام العشر من ذي الحجة من المسنونات وليس من الواجبات.

وأضاف خلال برنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة الرسالة، مساء اليوم، أن الأعمال الصالحات في هذه الأيام من ما جاء الحديث في تعظيمها وتعظيم شأنها.

واستشهد بالحديث النبوي الشريف: ” ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اعنل على الصيام واقبل من صالح الاعمال يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة

تستحق الصيام والقيام وصالح العمل لوجه الله تبارك وتعالى اسمه ، وترا حنا بزمن والله مريح وعايشين بخير من فضل رب العالمين ، يعني من صامهن ماراح يخسر شئ .

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