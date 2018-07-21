مسلحون مجهولون يغتالون إمام مسجد في عدن

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر ميدانية، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا إمام مسجد بحي المعلا جنوب العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر، إلى أن المسلحين كانوا على متن سيارة من نوع هايلوكس، وقد أطلقوا النار على إمام وخطيب مسجد عبدالله عزام، الشيخ محمد راغب بازرعة.

ولقى الشيخ محمد راغب مصرعه على الفور، حيث كان خارجًا من المسجد عقب صلاة عشاء اليوم السبت، فيما لاذا الجناة بالفرار.