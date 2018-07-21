مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية السعودية يزور محطة جازان

نايف السالم(صدى):

استقبل مدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان المكلف الاستاذ يحي الغروي بمكتبه مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ومدير محطات الاقليم الجنوبي عبدالرحمن ناصر وبحضور مدير محطة جازان محمد منور مظفر والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

وأكد مدير عام المحطات الداخليه بالخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور هاني الحتيرشي ، ان محطة ” السعودية ” بمنطقة جازان تشهد نقلة نوعية في ظل وجود كفاءات مميزة وذلك وفق مؤشرات الخطوط السعودية ونظرًا لما تتمتع بها المنطقة من كثافة ساكنيه بشكل متزايد .

وأضاف الدكتور الحتيرشي ان زيارته التفقدية لمحطة جازان من أجل المساهمة في رفع وتحسين وتلمس احتياجات الزملاء العاملين . كما حثهم على بذل المزيد في سبيل خدمة المسافرين والقادمين منذ لحظة استقبالهم وانهاء إجراءتهم حتى توديعهم ، مشددا على ضرورة الحفاظ على هوية ” السعودية ” في ظل التنافس الإيجابي بين خطوط الطيران المختلفة . يذكر ان هذه الزيارة التفقدية ستتبعها سلسلة من الزيارات على محطات مطارات مناطق المملكة .