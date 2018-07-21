لافتات تطالب باعتقال تميم ” المنبوذ ” في بريطانيا

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن الأمير المدلل تميم بن حمد لن يستطيع أن يخمد ثورة الشعب البريطاني ضد زياراته.

وانتشرت الساعات الأخيرة عدد من اللافتات التي أعدها البريطانيون؛ للمطالبة باعتقال ومحاكمة أمير قطر تميم بن حمد، أو طرده من البلاد.

وكشف الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجهات الحقوقية والمدنية في لندن ترفض زيارة تميم الداعم للإرهاب، وهناك 82 برلماني يستعدون لمقاطعة البرلمان وعدم الحضور وقت تواجد الأمير تميم فيه.

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