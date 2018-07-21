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مغرد ينتقد الكلباني.. والأخير يصدمه بالرد

مغرد ينتقد الكلباني.. والأخير يصدمه بالرد
عادل الحربي(صدى):

انتقد أحد المغردين إمام جامع المحيسن الشيخ عادل الكلباني؛ بينما جاء رد الأخير بقوة ليحسم هذا النقاش الحاد.

وقال المغرد موجهًا حديثه للكلباني، إنه لم يعد يتقبل منه شيئًا، موضحًا أن هناك الكثير ” زعلانين ” منه دون ذكر أسباب.

ورد ” الكلباني ” على المغرد قائلًا: ” شف لك أقرب جدار ” ؛ في إشارة إلى أنه لا يهتم بهذا التعليق.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليس من الحكمة ولا من الدين الرد بمثل هذا القول من انسان
تعتبره الناس قدوه ..

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين

كان يجب أن يرد عليه ويتناقش معه او لا يرد

[ عدد التعليقات: 10880 ] نشر منذ 2 ساعتين

نسأل الله العفو والعافية

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة

والله ان هالتويتر سبه بكثير من الناس حتى اصاب بعضهم بالهستيريا والغرور واعتقدانه بلغ منزلة سماحة المفتى العام لديارالسعودية الاوحد ومايحدث لهذا الرجل شطحات نفسية نتيجة التحولات الحياتية التي عايشها ويريد الخروج منها ولفت الانتباه ليه والا كان الاولى به الرزانه والحكمة والقدوة والتعفف عن مسائل الشبهات وترك الفوتيا لأهل الإختصاص والله المستعان

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 13 دقيقة

معك حق اخي ابو عزوز

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 10 دقائق

انت قضوة ما كان يحب عليك انك ترد عليه كذا

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يهدي

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