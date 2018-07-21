مغرد ينتقد الكلباني.. والأخير يصدمه بالرد
انتقد أحد المغردين إمام جامع المحيسن الشيخ عادل الكلباني؛ بينما جاء رد الأخير بقوة ليحسم هذا النقاش الحاد.
وقال المغرد موجهًا حديثه للكلباني، إنه لم يعد يتقبل منه شيئًا، موضحًا أن هناك الكثير ” زعلانين ” منه دون ذكر أسباب.
ورد ” الكلباني ” على المغرد قائلًا: ” شف لك أقرب جدار ” ؛ في إشارة إلى أنه لا يهتم بهذا التعليق.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2479 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليس من الحكمة ولا من الدين الرد بمثل هذا القول من انسان
تعتبره الناس قدوه ..
نوير[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان يجب أن يرد عليه ويتناقش معه او لا يرد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10880 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسأل الله العفو والعافية
Abu azooz[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله ان هالتويتر سبه بكثير من الناس حتى اصاب بعضهم بالهستيريا والغرور واعتقدانه بلغ منزلة سماحة المفتى العام لديارالسعودية الاوحد ومايحدث لهذا الرجل شطحات نفسية نتيجة التحولات الحياتية التي عايشها ويريد الخروج منها ولفت الانتباه ليه والا كان الاولى به الرزانه والحكمة والقدوة والتعفف عن مسائل الشبهات وترك الفوتيا لأهل الإختصاص والله المستعان
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 13 دقيقة
معك حق اخي ابو عزوز
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 10 دقائق
انت قضوة ما كان يحب عليك انك ترد عليه كذا
تركي[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يهدي