مغرد ينتقد الكلباني.. والأخير يصدمه بالرد

عادل الحربي(صدى):

انتقد أحد المغردين إمام جامع المحيسن الشيخ عادل الكلباني؛ بينما جاء رد الأخير بقوة ليحسم هذا النقاش الحاد.

وقال المغرد موجهًا حديثه للكلباني، إنه لم يعد يتقبل منه شيئًا، موضحًا أن هناك الكثير ” زعلانين ” منه دون ذكر أسباب.

ورد ” الكلباني ” على المغرد قائلًا: ” شف لك أقرب جدار ” ؛ في إشارة إلى أنه لا يهتم بهذا التعليق.