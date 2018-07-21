إحباط محاولة تهريب 40 حزمة قات مخبأة داخل مركبة متجهة إلى جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت دوريات أمن الطرق على طريق مكة – جدة السريع، من إحباط محاولة تهريب 40 حزمة قات مخبأة في داخل مركبة كانت في طريقها إلى جدة.

وتفصيلا؛ اشتبه أفراد الأمن في دوريات أمن الطرق في مركبة من نوع راف فور يقودها مواطن، وعندما طالبوه بالتوقف للتدقيق في مستنداته لاحظوا ارتباكه، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 40 حزمة قات مخبأة داخل شنطة السيارة.

وأوضح مصدر أمني أنه تم تحرير محضر له بالواقعة، وأحيل مع المضبوطات إلى مكافحة المخدرات بمحافظة جدة، لإستكمال باقي الإجراءات النظامية.