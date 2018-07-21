ضاحي خلفان: كل من تحدى المملكة خذله الله
أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم السبت، على أن كل من يتأمر ضد المملكة يخذله الله.
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عندما تتابع حلقات ثروت الخرباوي.. وتلاحظ تآمر اردوغان قبل ان يحكم وتفكيره في انهاء شئ اسمه المملكة العربية السعودية.. وتربطه مع مؤامرت الحمدين والقذافي ووعدهما له بنهاية الحكم السعودي.. تدرك ان الاخونجية مسودين وجه لايارك الله فيهم.كل من تحدى المملكه خذله الله
تركي[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 3 ساعات
لان المملكة في كل قرارتها تراعي الله
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ مملكتنا من كل شر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍👍👍
درباويه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 دقيقتين
احب هالشخص على الرغم من كونه اماراتي ولائه للسعوديه بلد الحرمين الله يحفضه