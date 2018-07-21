ضاحي خلفان: كل من تحدى المملكة خذله الله

نايف السالم(صدى):

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم السبت، على أن كل من يتأمر ضد المملكة يخذله الله.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عندما تتابع حلقات ثروت الخرباوي.. وتلاحظ تآمر اردوغان قبل ان يحكم وتفكيره في انهاء شئ اسمه المملكة العربية السعودية.. وتربطه مع مؤامرت الحمدين والقذافي ووعدهما له بنهاية الحكم السعودي.. تدرك ان الاخونجية مسودين وجه لايارك الله فيهم.كل من تحدى المملكه خذله الله