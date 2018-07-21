  • السبت 21

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ضاحي خلفان: كل من تحدى المملكة خذله الله

ضاحي خلفان: كل من تحدى المملكة خذله الله

ضاحي خلفان: كل من تحدى المملكة خذله الله
نايف السالم(صدى):

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم السبت، على أن كل من يتأمر ضد المملكة يخذله الله.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عندما تتابع حلقات ثروت الخرباوي.. وتلاحظ تآمر اردوغان قبل ان يحكم وتفكيره في انهاء شئ اسمه المملكة العربية السعودية.. وتربطه مع مؤامرت الحمدين والقذافي ووعدهما له بنهاية الحكم السعودي.. تدرك ان الاخونجية مسودين وجه لايارك الله فيهم.كل من تحدى المملكه خذله الله


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 3 ساعات

لان المملكة في كل قرارتها تراعي الله

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم احفظ مملكتنا من كل شر

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 دقيقتين

احب هالشخص على الرغم من كونه اماراتي ولائه للسعوديه بلد الحرمين الله يحفضه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *