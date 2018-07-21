بالفيديو.. هروب عناصر الحوثي من مواجهات الجيش اليمني بصعدة

فهمي محمد(صدى):

بثت قناة ” العربية ” الفضائية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش الوطني اليمني، وميليشيا الحوثي في سفح جبل ” أم الصفراء ” بمديرية كتاف الواقعة خارج محافظة صعدة.

وأوضح ” الفيديو ” ، محاصرة ” لواء الفتح 84 مشاة ” ضمن الجيش الوطني للجبل الذي تتحصن عناصر من ميليشيا الحوثي في سفحه، محاولين مواجهة اللواء، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وأظهر ” الفيديو ” ، الحوثيـون وهم يهربون أمام رصاص الجيش اليمني الوطني الذي ظل يتصيدهم من أماكن محاصرتهم للجبل ويمنعهم من التقدم، حتى تراجعوا جميعًا.