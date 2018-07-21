بالصور.. عروس وشقيقها يتبادلان الأدوار في ليلة زفافها

واشنطن(صدى):

نفذت عروس أمريكية حيلة غريبة لإدخال بعض المرح على حفل زفافها، وقامت بتبادل الأدوار مع شقيقها الذي إرتدى ثوب زفاف وذهب للقاء مع عريسها بدلًا منها.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن العروس ” هايدي زيلييف ” البالغة من العمر 25 عامًا، لاحظت أن عريسها ” فالنتين ” يشعر بالتوتر خلال الزفاف، فلجأت لهذه الحيلة لكي تقلل من شعوره بالتوتر.

وطالبت ” هايدي ” من شقيقها إيريك، البالغ من العمر 30 عامًا، أن يرتدي ثوب زفاف قديمًا، وساعدته في ذلك لكي يذهب مكانها قبل الزفاف.

وسيطرت حالة من الضحك الهيستيري على العريس ” فالنتين ” ، عندما فوجئ بوجود إيريك بدلًا من هايدي عندما أدار ظهره، واستقبل ” العريس ” مزحة عروسه بطرافة شديدة، والتقط الصور مع شقيق عروسه بهذه المناسبة، واستكملت مراسم الزفاف بعد ذلك بشكل طبيعي .