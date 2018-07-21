أهالي نجران يطالبون ولي العهد بالتدخل لفتح مطارهم بعد كثرة الحوادث

تركي السالم(صدى):

يشتكي أهالي منطقة نجران، من غلق مطار نجران لمدة تصل إلى أكثر من 3 سنوات، ما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث على الخطوط البرية التي يلجأ إليها المسافرون.

وعبر وسم ” مطار نجران يا ولي العهد ” ، عدَّد سكان المنطقة الأثار السلبية التي تسبب فيها إغلاق المطار طوال هذه المدة، مطالبين سموه بالتدخل لحل هذا الأمر.

وأوضح المغردون أن التأثيرات السلبية تتمثل في وقوع الكثير من الحوادث وفقدان الأصحاب والأقارب بسببها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الاقتصاد، وأيضًا التأثير السلبي على العاملين والموظفين، وكذلك أثر على أندية المنطقة التي تلعب هارج أراضيها.

قال أحد المغردين : ” إرجاع مطار نجران للعمل مطار موقعة ممتاز والمطار جديد لا أحد يطلب مطار جديد مطارنا موجود وجاهز محتاج إعادة تشغيل تعبنا من خط أبها والسفر براً ألاف الكيلو مترات عندنا كبار سن وأطفال واحنا أنفسنا تعبنا ” .

وتضمنت مطالب المغردين على الوسم، تسيير رحلات لنقل المرضى لمواعيدهم وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتسليم مشروع إنشاء مطار نجران الجديد لشركة أرامكو السعودية.