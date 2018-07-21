أهالي نجران يطالبون ولي العهد بالتدخل لفتح مطارهم بعد كثرة الحوادث
يشتكي أهالي منطقة نجران، من غلق مطار نجران لمدة تصل إلى أكثر من 3 سنوات، ما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث على الخطوط البرية التي يلجأ إليها المسافرون.
وعبر وسم ” مطار نجران يا ولي العهد ” ، عدَّد سكان المنطقة الأثار السلبية التي تسبب فيها إغلاق المطار طوال هذه المدة، مطالبين سموه بالتدخل لحل هذا الأمر.
وأوضح المغردون أن التأثيرات السلبية تتمثل في وقوع الكثير من الحوادث وفقدان الأصحاب والأقارب بسببها، إضافة إلى تأثيره السلبي على الاقتصاد، وأيضًا التأثير السلبي على العاملين والموظفين، وكذلك أثر على أندية المنطقة التي تلعب هارج أراضيها.
قال أحد المغردين : ” إرجاع مطار نجران للعمل مطار موقعة ممتاز والمطار جديد لا أحد يطلب مطار جديد مطارنا موجود وجاهز محتاج إعادة تشغيل تعبنا من خط أبها والسفر براً ألاف الكيلو مترات عندنا كبار سن وأطفال واحنا أنفسنا تعبنا ” .
وتضمنت مطالب المغردين على الوسم، تسيير رحلات لنقل المرضى لمواعيدهم وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتسليم مشروع إنشاء مطار نجران الجديد لشركة أرامكو السعودية.
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 3 ساعات
ياريت والله يتم فتحه من جديد
تحليل شخص مدني ويمكن اكون غلطان[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من فتحه.
مطار جيزان على الحدود والحرب شغاله والمطار شغال عادي.
الحوثي ما عنده الا بعض الصواريخ البعيده وهذي تأثيرها ولله الحمد يكاد يكون معدوم ببسالة الدفاع الجوي.
اما المناوشات الحدوديه فلا اثر لها الا من بعض القناصه الحوثيين ببنادق شخصيه او قذائف هاون لا تتعدى مسافتها سته كيلو متر كأقصى حد من داخل الحدود اليمنيه.
و المطار يبعد عن الحدود تقريبا سبعين كيلو متر، يعني اذا فيه حوثي ومعاه سلاح شخصي او حتى هاون – اذا قدر يحمله بنفسه- واراد يستهدف المطار، يتحاج يقترب من الحدود اولا، ثم يجتاز الجيش المرابط على الحدود، وبعدين يمشي سبعين كيلومتر متخفي وبعدين يتخطى الحرس الوطني اللي يحمي حدود المطار بمسافه كبيره، وبعدين يمكن نقول ان هناك خطر على المطار.