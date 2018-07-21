منع 72 ألف شخص لايحملون تصاريح و30 ألف مركبة من دخول مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة مكة المكرمة، عن عدد الأشخاص والمركبات، الذين تمت إعادتهم، ممن لا يحملون تصاريح نظامية تخولهم دخول مكة المكرمة .

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمت إعادة 72037 شخصًا لا يحملون تصاريح دخول مكة المكرمة ، وكذلك منع دخول 30449 مركبة غير مرخصة، خلال الفترة من 25 شوال وحتى 7 ذي القعدة.

ويأتي استنادا إلى الأمر السامي رقم 7944/م /ب، بتاريخ 6/11/1427هـ، الصادر المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتبارًا من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج.