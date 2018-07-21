سقوط سيارة من أحد المرتفعات تقل عائلة سعودية
أصيب أفراد عائلة سعودية، بإصابات خفيفة جراء سقوط سيارتهم التي كانت تقلهم من أحد المرتفعات، اليوم السبت.
وتعرضت السيارة إلى السقوط من أحد مرتفعات حيدر نبي بمنطقه طرابزون بأقصى الشمال التركي، حيث كان ولي أمرهم يتولى القيادة.
يذكر أن حركه السير المرورية بأحد المرتفعات كانت قد تعطلت، ما أدى إلى حدوث خلل في السير وسقوط السيارة التي كانت تستقلها العائلة.
ونقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما خرجوا منها في وقت لاحق من اليوم بحالة صحية جيدة.
تركي[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامتكم
احمد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني عشانها تقل عائلة سعودية اهتميتو ونشرتو الخبر
اما لوتقل شباب سعوديين عادي
يموتون ولحد يذكرهم حتى!!!!!
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله سترها الحمد لله
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامة
نوير[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله انكم بخير
ابو طيف[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم الصحة وانكم ما تاذيتم والحمد لله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفاكم الله من كل شر
ناصر[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلمكم الله وعفاكم
الحمد لله على السلامة
مليكة[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله انهم استطاعوا انقاذكم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1334 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على السلامة..
وطني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مادري وايش ساحر الناس على تركيا والله ان الطائف افظل من طرابزون الف مرة
وطني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
جيت طرابزون اجواء زي اجواء الطائف اللهم عندهم حاجة زائدة عن الطائف وجود المراقص والدعارة والشراب
امطار كل يوم – الطائف امطار كل يوم
تو جاي من الطائف اقسم بالله شريت للأطفال ملابس شتوية وقت أنا موجود فيها