سقوط سيارة من أحد المرتفعات تقل عائلة سعودية

نايف السالم(صدى):

أصيب أفراد عائلة سعودية، بإصابات خفيفة جراء سقوط سيارتهم التي كانت تقلهم من أحد المرتفعات، اليوم السبت.

وتعرضت السيارة إلى السقوط من أحد مرتفعات حيدر نبي بمنطقه طرابزون بأقصى الشمال التركي، حيث كان ولي أمرهم يتولى القيادة.

يذكر أن حركه السير المرورية بأحد المرتفعات كانت قد تعطلت، ما أدى إلى حدوث خلل في السير وسقوط السيارة التي كانت تستقلها العائلة.

ونقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما خرجوا منها في وقت لاحق من اليوم بحالة صحية جيدة.