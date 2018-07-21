ضبط صاحب فندق بعد واقعة اغتصاب 40 رجلا لإمرأة بداخله
قامت الشرطة الهندية بضبط صاحب فندق ومديره؛ على خلفية إدعاء إمرأة إنها تعرضت للاغتصاب من قبل أربعين رجلاً على مدار 4 أيام.
وفي التفاصيل قالت المجني عليها صاحبة الـ 22 عامًا في شكواها أن أحد معارفها وعدها بعمل في هذا الفندق الواقع في ولاية هاريانا في شمال البلاد، إلا أنها تؤكد أنها احتجزت فيه وخدرت واغتصبت من قبل عدد من الرجال على مدى أربعة ايام.
يجدر الإشارة إلى أن الأونة الأخيرة ظهرت العديد من قضايا الاعتداءات الجنسية في الهند، وكان أخرها إيقاف 17 رجلاً يشتبه في اغتصابهم طفلة في الحادية عشرة على مدى أسابيع في جنوب البلاد.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1895 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنة الله على كل مجرم خبيث .