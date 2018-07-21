وظائف شاغرة للرجال والنساء بوزارة الشؤون البلدية والقروية

فاطمة المالكي(صدى):

توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية، وظائف جديدة وتعيد طرح بعض الوظائف السابقة “ للرجال والنساء ” ، في التخصصات الإدارية والتقنية والفنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة هي مهندسون مدنيون لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في محافظتي جدة ومكة المكرمة، ومهندسون معماريون لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في محافظتي جدة ومكة المكرمة.

كما توفر وظائف لأطباء بيطريون لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في محافظتي جدة ومكة المكرمة، ومراقبون صحيون لحملة الدبلوم للعمل في محافظتي جدة ومكة المكرمة، و مبرمجو حاسب آلي، ومهندسو حاسب آلي، ومهندسو شبكات، ومساحون، ومراقبو إنشاءات، وفنيو دعم حاسب آلي، ومسجلو معلومات، للنساء فقط، من حملة البكالوريوس، للعمل في محافظتي جدة ومكة المكرمة.

وأشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التخصص المطلوب، ومعادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة، وأن يكون لائقًا صحيًا، وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي سابقًا، واجتياز اختبار تحديد المستوى، واجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

والتقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط هنـــا..