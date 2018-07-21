النيابة العامة : إيداع المرأة المقبوض عليها دور التوقيف المخصصة للنساء في حالتين

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة ، اليوم السبت، أن من حق المرأة المقبوض عليها إيداعها في دور التوقيف المخصصة للنساء في حال التلبس بالجريمة أو صدور أمر توقيف لها.

جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر تضمنت: ” تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها في دار التوقيف المخصصة للنساء ” .