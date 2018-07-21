النيابة العامة : إيداع المرأة المقبوض عليها دور التوقيف المخصصة للنساء في حالتين
أكدت النيابة العامة ، اليوم السبت، أن من حق المرأة المقبوض عليها إيداعها في دور التوقيف المخصصة للنساء في حال التلبس بالجريمة أو صدور أمر توقيف لها.
جاء ذلك خلال تغريدة عبر حسابها في تويتر تضمنت: ” تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها في دار التوقيف المخصصة للنساء ” .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكم الله كل خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 3 ساعات
المرأه الذكية
هي الي تعرف أن بيتها مملكتها🤗
مالها ومال المشاكل مع خلق الله في الشوارع