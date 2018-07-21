الأمير خالد بن سلمان يعري نظام إيران الإرهابي وعلاقته بتنظيم القاعدة

عادل الحربي (صدى):

سلط الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا، اليوم السبت، الضوء على دور إيران في دعم الإرهاب بالأدلة، مؤكدًا على جهود المملكة للقضاء على الإرهاب.

وقال ” بن سلمان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إن مكافحة الاٍرهاب كانت ولا تزال أحد أهم أولويات المملكة، وقد حققت المملكة الكثير من الإنجازات في مواجهة الاٍرهاب وأيدولوجيته المتطرفة، سواء كان ذلك ضد التنظميات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، أو ضد الأنظمة الراعية للإرهاب مثل النظام الإيراني، فكلاهما وجهان لعملة واحدة ” .

وعن تاريخ إيران الإرهابي قال : ” تاريخ النظام الإيراني في دعم الاٍرهاب معروف، ليس في الشرق الأوسط فقط وإنما على مستوى العالم شهدنا ذلك مؤخرا في فرنسا وقبلها عدة دول منها ألمانيا والأرجنتين وتايلاند والولايات المتحدة. ” .

وأضاف : ” علاقة ايران بتنظيم القاعدة تعود إلى بداية التسعينات عندما التقى عماد مغنية بأسامة بن لادن لتبادل الخبرات. كان واضحا أن المملكة أرض الحرمين الشريفين هي الهدف المشترك لكلا التنظيمين الإرهابيين اللذان ظلا يتعاونان ضد المملكة وحلفاءها ” .

واستكمل : ” في عام ١٩٩٦ قام الإرهابي احمد المغسل الذي تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني بعملية تفجير ابراج الخبر، وظل مختفيًا في ايران الى أن تم القبض عليه في لبنان عام ٢٠١٥ وهو يتنقل بجواز سفر إيراني وتم سجنه في المملكة “.

وتابع : ” مثال آخر للتعاون بين ايران والقاعدة هو تفجيرات السفارات الأمريكية بنيروبي ودار السلام عام ١٩٩٨، وهو ما أكدته محكمة أمريكية حيث أن القاعدة لم يكن لها أن تقوم بهذه العملية لولا مساعدة مباشرة من النظام الإيراني حيث لم تملك القاعدة قبلها الخبرات التقنية الكافية للقيام بذلك ” .

وعن وثائق بن لادن : ” وثائق بن لادن التي تم التحصل عليها في مخبأه في أبوت أباد وتم نشرها في نوفمبر الماضي تثبت بشكل قطعي التواطؤ بين النظام الإيراني والقاعدة في التجنيد والتدريب وتسهيل مرور خاطفي الطائرات لمهاجمة المملكة والولايات المتحدة. بن لادن نفسه وصف إيران أنها الممر الآمن للقاعدة ” .

ولفت إلى رابط لأحد الوثائق المكتوبة بخط أسامة بن لادن ونشرتها الاستخبارات الامريكية، تظهر الدليل على تعاون القاعدة والنظام الإيراني واستهدافهم للمملكة وحلفاءها، موضحًا أن بن لادن وصف إيران انها الممر الآمن للأموال والأفراد والمراسلات الخاصة بالقاعدة ، وللدخول إلى الرابط هنا..

وأضاف : ” في عام ٢٠٠١ هرب عدد من قيادات القاعدة الى إيران ومنهم سيف العدل وسليمان أبو غيث وغيرهم وظلوا تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني، ومن إيران قاموا بالتخطيط لتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣ “.

وأشار إلى أن حمزة بن أسامة بن لادن يعيش في ايران التي ترفض تسليمه للمملكة رغم المطالبة بذلك لتقديمه للمحاكمة، وبدلا من ذلك يسهل النظام الإيراني لحمزة إصدار الفتاوى والدعوات لأعضاء التنظيم لتنفيذ هجمات ارهابية في المملكة.

وأكد على أن النظام الإيراني لم يحترم حرمة الاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها سفارات الدول في عاصمته. بدءا من مهاجمة واحتلال السفارة الامريكية عام ١٩٧٩ والسفارة البريطانية عام ٢٠١١ وآخرها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام ٢٠١٦.

وأوضح أن عمليات النظام الإرهابية امتدت للكثير من الدول سواء بالتفجير او اغتيال المعارضين، وآخرها ما تم الكشف عنه من محاولة أحد دبلوماسييها أسد الله أسدي القيام بعملية تفجير لتجمع من معارضي النظام في فرنسا وتم القبض عليه وإدانته في ألمانيا.

واختتم سلسلة تغريداته: ” المملكة قيادة وشعباً، ستظل سداً منيعاً في مواجهة كل من ينشر الفوضى والارهاب وعلى رأسهم ايران والتنظيمات الإرهابية وستظل، قبلة المسلمين ومهبط الوحي، حصناً للدين الحنيف ضد التطرّف والغلو ” .