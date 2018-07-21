البيئة: الانتهاء من تطهير بؤرة إنفلونزا الطيور في سوق العزيزية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالله بن مساعد، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، على الانتهاء من تطهير بؤرة إنفلونزا الطيور في سوق العزيزية للطيور بالرياض، داعيا المربين والمتداولين بعدم الاقتراب من السوق.

وأوضح متحدث وزارة البيئة عبر تغريدة على حسابه الرسمي في ” تويتر ” : ” أتمت جميع الجهات المشاركة في تطهير بؤرة إنفلونزا الطيور التي أعلنت أمس في سوق العزيزية للطيور بالرياض، وسيستمر إغلاق السوق حتى استكمال الفحوصات” .

وأضاف: ” تهيب الوزارة بالمربين والمتداولين عدم الاقتراب من السوق تجنباً لانتقال المرض لطيورهم ” .