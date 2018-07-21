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بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم تصوير الأطعمة ونشرها على مواقع التواصل

بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم تصوير الأطعمة ونشرها على مواقع التواصل
نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، على أنه لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مشاركته في برنامج ” فتاوي ” اليوم السبت، لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المفاخرة؛ لما فيه من كسرٍ لقلوب بعض من الناس.


13 تعليق

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات

اتفق معك تماما

[ عدد التعليقات: 4966 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يجزاك بالخير يااا شيخ **

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله هو سلوك ما يصح

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما بظن انه لا يجوز ولكنه غبر مستحب

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزيك بالخير ويهدينا للخير

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين

يجب مراعاة مشاعر الغير

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين

مو كله بيتصور مع الاكل مفاخرة

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاءالله علينا كلنا فاهمين !! حتى فتاوي العلماء ننتقدها!
والبعض منا لو سألته كيفية الطهاره تحصل عنده اخطأ كثيره
ولو ذهب للحج لاوقع باخطأ ومحضورات وذهب يستفتي من ينتقدهم بالفتاوي
عجبا والله حتى علماء الدين تطاولون عليهم بجهلكم وعدم ألمامكم بالفقه الشرعي ؟
ألاتستحون ؟ ألاتخجلون ؟ ألاتفقهون ؟ عجبا والله يا أَيُها المتشدقون خوفوا الله في انفسكم
العلماء ورثة الانبياء : قال عنهم سبحانه: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، وقال: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}، وقال أيضا: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}؛

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة

بارك الله فيك يا (عابر سبيل) احسنت وبارك الله فيك عجباً والله من بعض الناس مايفقه بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، أكيد وانا اايد كلام شيخنا حفظه الله نعم التصوير فيه مباهات وكسر لنفوس الفقراء وهو يعد من الفسق واللعب باالاموال والتبذير بها .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة

اليوم عرفنا الحكم من الشيخ بانه لا يجوز
وعلينا جميعا التقيد والعمل بهذا حتى لا نقع في الحرام
اذا حاب تصور بينك وبين نفسك اما تنشرها للملا فهذا لا نقبله واعتبره فاسق لانه خالف الفتوى

علماؤنا تاج على الراس فاتقوا الله واحذروه

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