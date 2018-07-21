بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم تصوير الأطعمة ونشرها على مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، على أنه لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال مشاركته في برنامج ” فتاوي ” اليوم السبت، لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المفاخرة؛ لما فيه من كسرٍ لقلوب بعض من الناس.