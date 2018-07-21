بالفيديو.. ” المطلق ” يوضح حكم تصوير الأطعمة ونشرها على مواقع التواصل
أكد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، على أنه لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال خلال مشاركته في برنامج ” فتاوي ” اليوم السبت، لا يجوز تصوير الطعام ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المفاخرة؛ لما فيه من كسرٍ لقلوب بعض من الناس.
نوير[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات
اتفق معك تماما
رااايق[ عدد التعليقات: 4966 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزاك بالخير يااا شيخ **
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 3 ساعات
أتفق معك يشيخ
بس لاتقول مايجوز🤔
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هو سلوك ما يصح
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما بظن انه لا يجوز ولكنه غبر مستحب
تركي[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزيك بالخير ويهدينا للخير
ابو طيف[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب مراعاة مشاعر الغير
مليكة[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو كله بيتصور مع الاكل مفاخرة
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله علينا كلنا فاهمين !! حتى فتاوي العلماء ننتقدها!
والبعض منا لو سألته كيفية الطهاره تحصل عنده اخطأ كثيره
ولو ذهب للحج لاوقع باخطأ ومحضورات وذهب يستفتي من ينتقدهم بالفتاوي
عجبا والله حتى علماء الدين تطاولون عليهم بجهلكم وعدم ألمامكم بالفقه الشرعي ؟
ألاتستحون ؟ ألاتخجلون ؟ ألاتفقهون ؟ عجبا والله يا أَيُها المتشدقون خوفوا الله في انفسكم
العلماء ورثة الانبياء : قال عنهم سبحانه: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، وقال: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}، وقال أيضا: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ}؛
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
M-512🐧[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيك يا (عابر سبيل) احسنت وبارك الله فيك عجباً والله من بعض الناس مايفقه بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، أكيد وانا اايد كلام شيخنا حفظه الله نعم التصوير فيه مباهات وكسر لنفوس الفقراء وهو يعد من الفسق واللعب باالاموال والتبذير بها .
العربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 60 دقيقة
اليوم عرفنا الحكم من الشيخ بانه لا يجوز
وعلينا جميعا التقيد والعمل بهذا حتى لا نقع في الحرام
اذا حاب تصور بينك وبين نفسك اما تنشرها للملا فهذا لا نقبله واعتبره فاسق لانه خالف الفتوى
علماؤنا تاج على الراس فاتقوا الله واحذروه