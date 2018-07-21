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مواطنة تروي موقف شهم لسائق إحدى شركات التوصيل

مواطنة تروي موقف شهم لسائق إحدى شركات التوصيل
علي القحطاني(صدى):

سردت إحدي المواطنات قصة لقيت تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وهى موقف نبيل لسائق وذلك عندما طلبت سيارة من إحدى شركات خدمات التوصيل عبر تطبيقات الجوال، وتفاجأت برفضه أخذ المبلغ منها.

وقالت المواطنة والتي تدعى ” لينا أنور ” ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها كانت لديها جلسة علاج طبيعي في أحد المستشفيات، فاستدعت سائقًا عبر أحد التطبيقات الشهيرة المتخصصة في التوصيل، لتتفاجأ برفضه أخذ المبلغ مقابل التوصيل.


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 5 ساعات

جزاك الله كل خير

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 5 ساعات

شئ غريب في الحقيقة
الله يجازيه على قد نيته

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه
ها السالفة بها شئ على كل حال الله يجازيه الخير

[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه
ها السالفة بها شئ على كل حال الله يجازيه الخير

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجازيه الخير

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكن كترتي بالكلام فقال الحمد لله انها راحت ههههههه

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجازيك الخير ويعوضك عن افعالك

[ عدد التعليقات: 10880 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يجزاه خير ويبارك له في رزقه

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجازيه كل الخير ويزيده

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