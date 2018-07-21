مواطنة تروي موقف شهم لسائق إحدى شركات التوصيل

علي القحطاني(صدى):

سردت إحدي المواطنات قصة لقيت تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وهى موقف نبيل لسائق وذلك عندما طلبت سيارة من إحدى شركات خدمات التوصيل عبر تطبيقات الجوال، وتفاجأت برفضه أخذ المبلغ منها.

وقالت المواطنة والتي تدعى ” لينا أنور ” ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها كانت لديها جلسة علاج طبيعي في أحد المستشفيات، فاستدعت سائقًا عبر أحد التطبيقات الشهيرة المتخصصة في التوصيل، لتتفاجأ برفضه أخذ المبلغ مقابل التوصيل.