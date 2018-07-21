مواطنة تروي موقف شهم لسائق إحدى شركات التوصيل
سردت إحدي المواطنات قصة لقيت تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وهى موقف نبيل لسائق وذلك عندما طلبت سيارة من إحدى شركات خدمات التوصيل عبر تطبيقات الجوال، وتفاجأت برفضه أخذ المبلغ منها.
وقالت المواطنة والتي تدعى ” لينا أنور ” ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها كانت لديها جلسة علاج طبيعي في أحد المستشفيات، فاستدعت سائقًا عبر أحد التطبيقات الشهيرة المتخصصة في التوصيل، لتتفاجأ برفضه أخذ المبلغ مقابل التوصيل.
فهد[ عدد التعليقات: 1593 ] نشر منذ 5 ساعات
جزاك الله كل خير
نوير[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 5 ساعات
شئ غريب في الحقيقة
الله يجازيه على قد نيته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الحريم لاركبت تقعد تشتكي ظروفها
ووضعها
تعطيها أنت بعد🤗🤗
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
ها السالفة بها شئ على كل حال الله يجازيه الخير
فيصل[ عدد التعليقات: 1110 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه
ها السالفة بها شئ على كل حال الله يجازيه الخير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيه الخير
نهى[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن كترتي بالكلام فقال الحمد لله انها راحت ههههههه
تركي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيك الخير ويعوضك عن افعالك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10880 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاه خير ويبارك له في رزقه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجازيه كل الخير ويزيده