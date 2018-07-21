بالفيديو.. أخصائي يحذر من خطورة وضع عبوات المياه بالسيارة والشرب منها
نصح أخصائي في طب العائلة، بعدم الشرب من زجاجات المياه البلاستيكية التي يتم تركها في السيارة في ظل الحرارة العالية.
وأوضح الطبيب في مقطع فيديو له، أن مكونات الزجاجة تتحلل ووتسرب إلى المياه، ما يشكل خطورة على الفرد وعائلته إذا شرب منها.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3649 ] نشر منذ 4 ساعات
لا جديد شكرا لاجتهادك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31182 ] نشر منذ 3 ساعات
عفوآ يالمبتنا
لاشكر على واجب😂😂😂
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3649 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد تقصدني دام الدلع لمبة تسلم