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بالفيديو.. أخصائي يحذر من خطورة وضع عبوات المياه بالسيارة والشرب منها

بالفيديو.. أخصائي يحذر من خطورة وضع عبوات المياه بالسيارة والشرب منها
أميرة خالد(صدى):

نصح أخصائي في طب العائلة، بعدم الشرب من زجاجات المياه البلاستيكية التي يتم تركها في السيارة في ظل الحرارة العالية.

وأوضح الطبيب في مقطع فيديو له، أن مكونات الزجاجة تتحلل ووتسرب إلى المياه، ما يشكل خطورة على الفرد وعائلته إذا شرب منها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3649 ] نشر منذ 4 ساعات

لا جديد شكرا لاجتهادك

[ عدد التعليقات: 3649 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد تقصدني دام الدلع لمبة تسلم

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