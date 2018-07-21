أول رد فعل من الفنانة شيري عادل بعد زواجها من داعية إسلامي

أماني الغامدي(صدى):

أطلقت الفنانة شيري عادل عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” تغريدة واحدة بعد توثيقه، قبل أن تقرر إغلاق الحساب بسبب هجوم الجمهور عليها.

وقالت شيري عادل في تغريدتها الافتتاحية ” صلوا على من كان لا يؤذي ولا يجرح أحدا.. بل كان كلامه طيبا للقلوب ” ، وبالرغم من انضمامها إلى ” تويتر ” في شهر مايو الماضي، إلا أنها استطاعت أن توثق حسابها قبل يوم واحد بتلك التغريدة.

أثارت التغريدة جدلا واسعا بين الجمهور، حيث حاصرتها الأسئلة حول زواجها من الداعية الديني معز مسعود، واعتبر الجمهور أن حديث شيري جاء نتاجا لزواجها.

وعلى إثر ذلك ، قررت شيري أن تغلق حسابها، بعدما اختفى الحساب من قائمة الحسابات المتواجدة على موقع ” تويتر ” دون أن تفسر شيري هذه الخطوة، فيما لم تقوم بإيقاف أية حسابات أخرى عبر السوشيال ميديا، حيث مازالت تملك صفحتها الرسمية عبر ” فيسبوك ” ، كما يتواجد حسابها الرسمي عبر ” إنستجرام ” .