الإسكان تعلن عن موعد إطلاق مبادرة دعم العسكريين

حمود العنزي (صدى):

لفتت وزارة الإسكان ، اليوم السبت، إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل موعد إطلاق مبادرة دعم العسكريين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وجاء ذلك ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر الحساب الرسمي للوزارة على ” تويتر ” ، حيث أكدت على أنه ستم الإعلان عن المبادرة بكامل التفاصيل والإجراءات اللازمة.

وعلى جانب أخر ، قالت الوزارة أنه في حال كان المستفيد يملك أرضًا فيمكن الاستفادة من منتج القرض فقط، علمًا أن الإسكان تعمل على تحديث آلية منتج القرض، وفور جاهزية المنتج للمستفيدين سيتم الإعلان عنه بكامل التفاصيل.