بعد 13 جلسة استماع.. إعدام شاب اغتصب رضيعة لم تتجاوز 7 أشهر

نيودلهي(صدى):

أصدرت محكمة بولاية راجستان الهندية ، اليوم السبت، حكمًا بإعدام شاب ؛ على خلفية اغتصابه رضيعة لم يتجاوز عمرها 7 أشهر.

وجاء الحكم بالإعدام على الشاب صاحب الـ 19 عامًا، بعد 13 جلسة استماع؛ حيث يعد هو الحكم الأول على مستوى الولاية، بالإعدام إثر إصدار قانون الاعتداء الجنسي، الذي يسمح للقضاء بمعاقبة مغتصبي القصر (أقل من 12 عامًا) بالإعدام.

وتعد راجستان ثاني ولاية هندية تشرع بإعدام مغتصبي الأطفال القصر؛ إذ سبقتها ولاية ماديا براديش.