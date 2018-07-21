بالفيديو والصور.. ضبط 44 ألف لتر من الخمور في القطيف

نايف السالم(صدى):

نجحت قوة الطوارئ والدوريات بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، في ضبط مواطنين ووافدين يصنعون الخمور المحلية بمركز الأوجام بمحافظة القطيف.

وضُبط بحوزتهم أكثر من ٤٤ ألف لتر خمر ومبلغ مالي تجاوز أحد عشر ألف ريال بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها، حيث تم إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة.