تنبيه هام من جامعة الملك سعود للمرشحين والمرشحات للقبول

عادل الحربي (صدى):

ذكَّرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، المرشحين والمرشحات بأن يوم الاثنين الساعة 12، هو آخر موعد للموافقة على الترشيح ببوابة القبول الموحد، وذلك تمهيداً لإصدار الرقم الجامعي بنهاية الأسبوع.

وأكدت أنه لا يلزم عموم المقبولين إرسال أية وثائق للعمادة لإتمام القبول، منوهة إلى أنه يجب على الطلاب المقبولين بالجامعة الاطلاع على التعليمات المهمة بشأن أداء اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية وحضور البرنامج التعريفي في عمادة السنة الأولى المشتركة من خلال الرابط هنــا..

وتابعت أنه لا يلزم الطلاب المقبولين بكلية المجتمع لدرجة الدبلوم أداء اختبار اللغة، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي استفسار يختص بالبرنامج التعريفي أو اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية ينبغي التواصل مع عمادة السنة الأولى المشتركة عبر الرابط هنـــا..