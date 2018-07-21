إنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضها لخلل بطريق بيشة

أبها(صدى):

تمكن فريق أمني تابع لمخفر الجنينة شمالي محافظة بيشة، اليوم السبت، من توقيف شاحنة تعرضت لخلل في مثبت السرعة .

قالت ” مصادر ” أن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة، تلقت بلاغ استغاثة من قائد شاحنة من نوع ” فولفو ” ، أفاد قائدها بأنه فشل في السيطرة عليها بعد تعليق مثبت السرعة أثناء سيره مع طريق ” بيشة ـ الرين ” ، وتم تمرير البلاغ لشرطة مركز الجنينة، بمعاونة الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة.

وأضافت ” المصادر ” ، أنه جرى التواصل مع السائق عبر الجوال من الجهات الأمنية أثناء دخول الشاحنة الحدود الإدارية لمحافظة بيشة، وتم ومسح الطريق أمامه وتقديم النصائح له وحثه على الهدوء.

وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، أنه تم توجيهه بمحاولة إنزال جزء من الإطارات الخلفية خارج الأسفلت في المناطق المستوية من الطريق، وبعد تكرار هذه العملية عدة مرات، عاد حساس السرعة للعمل وانخفضت سرعة الشاحنة تدريجيًا حتى توقفت.

ومن جانبها قدمت فرقة الهلال الأحمر، المساعدة للسائق الذي عاش موقف عصيب، وتم تهدئته وتقديم ما يلزم له.