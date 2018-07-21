حساب المواطن يوضح موقف الطلاب المبتعثين من الحصول على دعم البرنامج

نايف السالم(صدى):

أكد حساب المواطن إنه يمكن للطلاب المبتعثين من التسجيل للحصول على دعم البرنامج .

وقال حساب المواطن عبر خدمة العملاء ردا على استفسار في هذا الشأن بموقع “ تويتر ” ، وقال: إن بإمكان المبتعث في حال عودته التسجيل والتقديم في البرنامج.

وأضاف حساب المواطن في وقت سابق أنه يمكن الاطلاع على ضوابط الدعم وآلية احتساب مقدار الاستحقاق في البرنامج عبر الرابط هنا.. .وأوضح حساب المواطن أن الدعم المقدم منه للمستفيدين خلال الدفعات الماضية تضمن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناءً على معدل استهلاك الأسر للكهرباء في فصل الصيف، تحقيقًا لأهداف البرنامج في تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة للدعم ، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار البنزين والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.