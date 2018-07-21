الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق غدا

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدا الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية و مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي (المدينة المنورة ، مكة المكرمة) وكذلك على منطقة جازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها .

وأورد التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الطائف .