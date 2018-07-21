شاهد.. مراهقون يمارسون التفحيط ويفزعون المارة في ردف الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد قيام مراهقون بالتفحيط وارتكاب سلوكيات مخالفة في ردف الطائف.

وأظهر الفيديو لحظة قيام مراهقون فوضويون بممارسة العديد من السلوكيات المخالفة كالتفحيط الخطر ، وإفراغ شكمانات المركبة لإخراج أصوات مزعجة تثير فزع المارة.

وآثار ذلك التصرف الذي يرتكبه المراهقون استياء النشطاء ، مؤكدين أن ظاهرة التحفيط أخذت في الازدياد يوميا ، وطالبوا أمن وشرطة ومرور المحافظة بإنهاء تلك الظاهرة المسيئة من خلال الحملات التفتيشية .