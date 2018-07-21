شاهد.. مراهقون يمارسون التفحيط ويفزعون المارة في ردف الطائف
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد قيام مراهقون بالتفحيط وارتكاب سلوكيات مخالفة في ردف الطائف.
وأظهر الفيديو لحظة قيام مراهقون فوضويون بممارسة العديد من السلوكيات المخالفة كالتفحيط الخطر ، وإفراغ شكمانات المركبة لإخراج أصوات مزعجة تثير فزع المارة.
وآثار ذلك التصرف الذي يرتكبه المراهقون استياء النشطاء ، مؤكدين أن ظاهرة التحفيط أخذت في الازدياد يوميا ، وطالبوا أمن وشرطة ومرور المحافظة بإنهاء تلك الظاهرة المسيئة من خلال الحملات التفتيشية .
فهد[ عدد التعليقات: 1578 ] نشر منذ 55 دقيقة
والله هاذولا مستهترين وما عندهم احساس بالمسئولية
فيصل[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 54 دقيقة
ان شاء الله بيمسكوكم الشرطة وتعرفون وقتها تفحطوا صح