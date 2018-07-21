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شاهد.. مراهقون يمارسون التفحيط ويفزعون المارة في ردف الطائف

شاهد.. مراهقون يمارسون التفحيط ويفزعون المارة في ردف الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يرصد قيام مراهقون بالتفحيط وارتكاب سلوكيات مخالفة في ردف الطائف.

وأظهر الفيديو لحظة قيام مراهقون فوضويون بممارسة العديد من السلوكيات المخالفة كالتفحيط الخطر ، وإفراغ شكمانات المركبة لإخراج أصوات مزعجة تثير فزع المارة.

وآثار ذلك التصرف الذي يرتكبه المراهقون استياء النشطاء ، مؤكدين أن ظاهرة التحفيط أخذت في الازدياد يوميا ، وطالبوا أمن وشرطة ومرور المحافظة بإنهاء تلك الظاهرة المسيئة من خلال الحملات التفتيشية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1578 ] نشر منذ 55 دقيقة

والله هاذولا مستهترين وما عندهم احساس بالمسئولية

[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 54 دقيقة

ان شاء الله بيمسكوكم الشرطة وتعرفون وقتها تفحطوا صح

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