أتلتيكو مدريد يصدم جماهيره ويسعي لضم ” جيرو “

نواف السالم(صدى):

أوضحت التقارير الصحفية، أن نادي ” أتلتيكو مدريد ” الإسباني بدأ بالفعل مفاوضاته مع تشيلسي من أجل مناقشة مسألة انتقال جيرو إلى ملعب واند لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأثارت هذه الأخبار استياء وغضب جماهير النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك اتفاق أن المهاجم الفرنسي لا يصلح للعب في صفوف الفريق، حيث ظهر ” جيرو ” بشكل سيء للغاية في بطولة كأس العالم 2018، وفشل في تسجيل أي هدف خلال 7 مباريات.

الجدير بالذكر أن ” جيرو ” إنضم إلى ” تشيلسي ” في يناير الماضي قادمًا من آرسنال مقابل 18 مليون جنيه استرليني على أساس عقد استمر 18 شهرًا حيث سجل خمسة أهداف في 18 مباراة.

ولم يقرر المدرب الجديد ” ماوريتسيو ساري ” ، بعد ما إذا كان يرغب في السماح لمهاجم بالمغادرة أم لا.