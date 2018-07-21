  • السبت 21

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بنزيما يكشف حقيقة انتقاله للميلان

بنزيما يكشف حقيقة انتقاله للميلان

بنزيما يكشف حقيقة انتقاله للميلان
ماجد محمد(صدى):

كان زعم الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن كريم بنزيما يوافق على الانضمام إلى ميلان، لافتًا إلى اجتماع وكيل اعمال نجم الريال مع ميلان للتفاوض.

ورد ” بنزيما ” بقوة على الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على انستغرام ، قائلًا : ” دي ماريزو، عليك أن تغير مهنتك ” ، واصفًا الصحفي بالكذاب .

وكانت أشارت التقارير إلى أن بنزيما سيحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه في مدريد وهو 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.

أقرأ أيضا:

بعد أن وصفه رئيس نابولي بالعجوز.. بنزيما إلى ميلان


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1573 ] نشر منذ 23 دقيقة

الشائعات تملأ عالم الكرة

[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 22 دقيقة

بالتوفيق لك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *