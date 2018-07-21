بنزيما يكشف حقيقة انتقاله للميلان
كان زعم الصحفي الإيطالي دي مارزيو، أن كريم بنزيما يوافق على الانضمام إلى ميلان، لافتًا إلى اجتماع وكيل اعمال نجم الريال مع ميلان للتفاوض.
ورد ” بنزيما ” بقوة على الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على انستغرام ، قائلًا : ” دي ماريزو، عليك أن تغير مهنتك ” ، واصفًا الصحفي بالكذاب .
وكانت أشارت التقارير إلى أن بنزيما سيحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه في مدريد وهو 9 ملايين يورو في الموسم الواحد.
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