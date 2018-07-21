بالصور.. ما السر الذي تخفيه كيت عن ابنها الأمير جورج

لندن(صدى):

يسعى الأمير وليام، دوق كامبريدج، وزوجته الدوقة كيت ميدلتون، إلى منح أطفالهم الثلاثة طفولة طبيعية تمامًا.

وفي سبيل ذلك، أخفى الوالدان، عن أطفالهم الثلاثة وخاصة الأمير جورج أكبر أبنائهم وصاحب الترتيب الثالث في عرش بريطانيا، عن ما ينتظرهم في المستقبل.

ويمكن للأمير جورج أن يصبح ملكًا في المستقبل، إلا أن أسرته تتجنب شرح دوره في العائلة الملكية لأطول فترة ممكنة.

وذكر الأمير وليام في مناسبات عديدة، أنهم أسرة طبيعية للغاية، مضيفًا أنه سيكون هناك توقيت معين لإخبار الأمير جورج بما سيكون في المستقبل.