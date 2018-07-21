بالصور.. ” محرز ” لأول ظهور له مع ” مانشيستر سيتي “

نواف السالم(صدى):

نشر اللاعب الجزائري ” رياض محرز ” ، اليوم السبت، صورة له فى خلال المشاركة الأولى له مع فريقه الجديد ” مانشيستر سيتي ” ، على موقع الصور ” إنستجرام ” .

وعلق ” محرز ” على الصورة قائلًا: ” سعيد جدًا للحول على دقائقي الأولى مع السيتي ” .

هذا وتعاقد مانشستر سيتى مع رياض محرز صاحب الـ27 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من ليستر سيتى الإنجليزى مقابل 60 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح أغلى صفقة بين اللاعبين العرب والأفارقة.