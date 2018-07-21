تمارين لإراحة ظهرك أثناء السفر بالسيارة

أميرة خالد(صدى):

أحيانا ما نشعر بالألم بالظهر والعظام بالرحلات الطويلة بالسيارة، لذا ينصح أطباء العظام بالتعليمات التالية حتى تكون مرتاحا.

وذكر الأطباء أنه يجب أخذ راحة كل ساعتين بالسفر لإراحة الظهر، وأثناء ذلك يجب عمل تمارين رياضية لعودة الجسم لطبيعته، وأنه ينبغي البدء بنزول قائد السيارة والركاب من السيارة والسير بخطوات سريعة لمدة 3 دقائق، مع أخذ شهيق وزفير في نفس الوقت، وبعد ذلك يتم رفع الذراعين في وضعية الوقوف، ثم تمديد الجسم، ثم ثني الركبتين أثناء الزفير.

وأيضا أوصوا بالتمرين التالي من أجل إطالة الفقرات العنقية: الوقوف في وضع قائم، ثم إمالة الرأس جهة اليمين، ثم فرد الذراع الأيسر والبقاء في هذه الوضعية لمدة 10 ثوان، ثم تكرار التمرين ذاته على الجانب الآخر من الجسم، كما يمكن ممارسة تمارين الضغط.