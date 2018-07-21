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وفاة والد داوود حسين بعد يوم من بدء عرض مسرحيته

وفاة والد داوود حسين بعد يوم من بدء عرض مسرحيته
أماني الغامدي(صدى):

توفي والد الفنان الكويتي، داوود حسين، اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك بعد يوم واحد على بدء عرض مسرحيته ” بالغلط ” .

وأعلن الفنان الإماراتي حبيبي غلوم، عن وفاة والد داوود حسين في حسابه بموقع ” إنستجرام ” ، قائلًا : ” عظم الله أجرك يا خوي داوود حسين في الوالد الله يرحمه ويغفر له ويصبركم، تعازينا الغالي، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

يذكر أن الفنان داوود حسين كان قد تحدث عن مرض والده منذ أيام، مؤكدًا أن الفنانة سعاد عبد الله، كانت دائمًا إلى جواره خلال فترة مرض والده.


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